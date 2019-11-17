للجنسين .. وظائف شاغرة في 5 مدن
أعلنت شركة جميرة التجارية عن توفر وظائف مبيعات للجنسين في الدمام والظهران والخبر والمطار والجبيل.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة: سيرة ذاتية – صورة من الهوية – صورة من الشهادة الدراسية – 4 صور شخصية.
كما أوضحت أنه يتم التوظيف مباشر بالحضور للمكتب ابتداء من تاريخ 17/11/2019م في ( سنتر بوينت كورنيش الدمام مقابل اكسترا – الدور الثالث الدخول من الباب الجانبي للمبنى – شركة جميره التجارية المحدودة باسكن روبنز ) وذلك لعمل المقابلات والقبول فوري.
أو التقديم على الايميل: [email protected]
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