للجنسين .. وظائف شاغرة في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة جميرة التجارية عن توفر وظائف مبيعات للجنسين في الدمام والظهران والخبر والمطار والجبيل.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة: سيرة ذاتية – صورة من الهوية – صورة من الشهادة الدراسية – 4 صور شخصية.

كما أوضحت أنه يتم التوظيف مباشر بالحضور للمكتب ابتداء من تاريخ 17/11/2019م في ( سنتر بوينت كورنيش الدمام مقابل اكسترا – الدور الثالث الدخول من الباب الجانبي للمبنى – شركة جميره التجارية المحدودة باسكن روبنز ) وذلك لعمل المقابلات والقبول فوري.

أو التقديم على الايميل: [email protected]