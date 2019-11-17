شاهد.. المغامسي يرفض الرد على حكم طلاق المرأة الحائض

علي القحطاني(صدى):

ورد إلى الشيخ صالح المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة سؤلًا حول حكم طلاق المرأة الحائض .

ورفض المغامسي في برنامج الأبواب المغلقة، الرد على المتصلة قائلا: هذه مسألة خلافية ولا تجاب على الهاتف .

وطالبها بطرح السؤال بصورة شخصية على أحد العلماء أو أهل العلم الذين تثق فيهم، لا بصورة علنية على الملأ، حتى لا يتجرأ الناس عليها.

وأضاف المغامسي: إن الله تعالى قال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، والطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته في طُهر لم يجامعها فيه، تستقبل بطلاقها عدتها، فإن وقع الطلاق وهي حائض، فبعض أهل العلم يقول إن الطلاق يقع، لكن من طلق يأثم، ولا علاقة لإثمه بإجراء الطلاق عليه.