10 حلقات فقط.. منة شلبي في تجربة درامية جديدة

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية منة شلبي أنها تخوض تجربة درامية جديدة وهي الأولى في مسيرتها.

ولفتت إلى أنها بدأت تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان ” في كل أسبوع يوم جمعة ” وينتمي للنوع الرومانسي ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار إجتماعي، على مدار 10 حلقات فقط.

ولأول مرة تشارك منة شلبي في مسلسلات ” العشارية ” التي تنتهي بعد 10 حلقات فقط، تُنشر عبر منصة إلكترونية ويقوده إخراجيًا محمد شاكر خضير.

ونوّهت الفنانة المصرية، أن العمل سيخرج من العالم الافتراضي على السوشال ميديا إلى الواقع الذي يدور بين الرجل والمرأة في علاقتهما الأسرية، بناء على المعالجة الدرامية للمسلسل والتي قام بها إيام إبراهيم.