مصادرة وإتلاف 2طن تقريبا مواد غذائية غير صالحة بحملة الرقابة البلدية بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن البلدية تواصل وتكثف جهودها في أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة المنشأت المهنية و الصحية لضمان جودة عملها والإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك والحرص على صحة وسلامة الأغذية المقدمة له وذلك تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث ‏ضبطت البلدية خلال الأسبوع الماضي 114 محلاً مخالفاً ‏‏وقد ‏تم إغلاق 36 محلاً وانذار 40 محلاً آخراً وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بذلك كماتم مصادرة وإتلاف 1808 كجم من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي و23 لتر من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها بالإضافة إلى إزالة 20 بسطة عشوائية مخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ويأتي ذلك حرصاً من بلدية خميس مشيط للمحافظة على سلامة الأغذية ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم