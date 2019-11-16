تركي آل الشيخ يفاجيء طفل بعد تصرفه العفوي بموسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، على التفاعل مع طفل ووالدته في موسم الرياض.

وكانت الخبيرة الصحية مي الصقير غردت عن موقف ابنها في موسم الرياض قائلة: في طريق العودة للشرقية الحبيبة، حزن ابني عندما عرف أننا سنغادر الرياض فقال: ما أبغى أرجع “ السعودية ” لسه ما شبعت من الرياض! أعتقد هذه أصدق كلمة حق تُقال في نجاح موسم الرياض.

ورد عليها آل الشيخ بقوله: طيب الترفيه وأنا عازمينك وابنك الويك إند الجاي على كل الزونات وعلى حفلة السندباد … ( بس انتو داخلين الرياض بجواز ولا بالبطاقة ؟).