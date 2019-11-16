مختص : تناول الأطفال للعسل قد يؤدي إلى الإصابة بالشلل

أميرة خالد(صدى):

أوضح طبيب الباطنة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور عبدالله الذيابي، أن منح الأطفال دون سن العام الواحد للعسل يمثل خطورة على صحتهم.

وأشار إلى أنه قد يؤدي إلى الإصابة بالشلل، في حال تلوثه بنوع من البكتيريا، بسبب سموم البكتيريا المنتجة لمادة “البوتكس”.

وقال: أنه “مهما كان نوع العسل يؤدي إلى رفع مستويات سكر الدم، لأنه يتكون بشكل أساسي من سكريات، لذلك الأفضل التقليل منه، خصوصاً المصابين بأمراض القلب أو داء السكري أو السمنة”.

وتابع “الذيابي”: إن “العسل أفضل في حال إضافة كمية قليلة منه”، حيث أن ‏مؤشر نسبة السكر (GI) أقل بفارق بسيط مع تناول العسل، مما يعني أنه يرفع مستويات سكر الدم بشكل أبطأ.