البلوي يستضيف الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر

بدر الحارثي - تصوير: فهد المرحوم(صدى):

شرف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الحفل الذي أقامه الأستاذ محمد بن ناصر البلوي لسموه.

وقد عبر البلوي عن سعادته بقبول وتشريف سمو الأمير وحضوره ومشاركته عدد من أعيان المحافظة الاحتفاء بسموه.

من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن أنه قضى في الخرج فترة طويلة أثناء عمل والده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أميرا لمحافظة الخرج، معبرا عن فخره بتلك الفترة وما تربطه بأهالي الخرج من علاقة وطيدة وهم أهل الكرم والشهامة ومضرب مثل في الوفاء لهذه البلاد الطاهرة وقادتها.

وقدم شكره وتقديره للشيخ محمد بن ناصر البلوي على الدعوة والاستضافة واللقاء الجميل الذي جمعه بعدد من أعيان وأهالي الخرج.