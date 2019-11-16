كان جائعًا.. رجل يضرب زوجته الحامل حتى الموت

القاهرة(صدى):

شهدت السنغال جريمة قتل مروعة؛ حيث أقدم زوج على قتل زوجته بعد أن استمر في ضربها على مدار ساعتين .

وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل الثلاثيني ضرب زوجته الحامل في شهرها الثالث حتى الموت، لأنها لم تُحضّر له وجبة العشاء.

ولفتت إلى أن الزوجة البالغة من العمر 22 عامًا، عادت إلى منزلها ليلة الأربعاء بعد سلسلة من الفحوص الطبية، وكانت متعبة ومرهقة ولم يكن بمقدورها تحضير العشاء لزوجها.

وقال الزوج في أقواله أمام الشرطة أنه كان جائعًا عندما عاد إلى المنزل، فتفاجأ أن زوجته لم تحضّر العشاء، فضربها لمدة ساعتين إلى أن فقدت الوعي.