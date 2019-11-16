« النمر » يحذر من لعبة خطيرة: تسبب جلطة في الدماغ

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من انتشار لعبة خطيرة بين الأطفال في المدارس بشكل كبير، وقد تتسبب في الوفاة.

ونشر «النمر» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقاطع فيديو للأطفال وهم يلعبون هذه اللعبة الخطرة، والتي تعتمد على قيام الطفل بالتنفس سريعًا ثم الوقوف ضد الجدار وكتم نفسه مع ضغط أصدقائه على صدره.

وظهر في مقاطع الفيديو فقدان الطفل لوعيه وسقوطه أرضًا ثم يفوق بعد فترة، مؤكدًا أن هذه الطريقة تسبب الإغماء وذلك بإنخفاض الضغط بسبب كتم النفس مع الضغط على صدر الضحية ضد الجدار وذلك لتسبيب هبوط الضغط.

كما أشار إلى أن هذه طريقة خطيرة ليست للعب بين الأطفال فقد تسبب جلطة في الدماغ وتغير نبض القلب في بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض في القلب سواء معروفة لديهم مسبقاً أم لا.