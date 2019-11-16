«دونيس» يكشف عن ثغرة دفاعية: الهلال فرط في فوز كبير

نواف السالم(صدى):

علق جورجوس دونيس مدرب نادي الهلال السابق، على مباراة الذهاب أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد «دونيس» في تصريحات له، أنه بالرغم من فوز الهلال بهدف دون رد إلا أنه فرط في فوز كبير بسبب سوء الحظ والرعونة في إنهاء الهجمات.

وقال «مواجهة العودة صعبة ويجب الحذر كثيرًا من الفريق الياباني الخطير في الكرات المرتدة، اتمنى الفوز للهلال وتحقيق اللقب».

كما أشار إلى وجود ثغرة دفاعية في الهلال لم تظهر في مباراة الذهاب، قائلًا «ينبغي إغلاق المساحات بشكل جيد خلف الظهيرين الهجوميين محمد البريك وياسر الشهراني، اعتقد أن أوراوا سيركز على هذه النقطة».