تقرير استخباراتي يفضح قطر: « كانت على علم بالهجوم على سفن خليج عمان »

نايف السالم(صدى):

في مواصلة لممارسات قطر الإرهابية، كشف تقرير صادر عن أجهزة استخبارات غربية، أن الدوحة كانت على علم مُسبق بالهجوم الإيراني على 4 سفن تجارية في خليج عمان في مايو الماضي.

وتجاهلت قطر تحذير حلفائها، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وفقًا للتقرير الذي نشرته فوكس نيوز.

وقال التقرير : قطر كانت على علم مسبق بالهجوم على 12 ناقلة سعودية وناقلة نرويجية وسفينة تموين إماراتية بالقرب من ميناء الفجيرة في الممر المائي الحيوي، الذي يربط مضيق هرمز بالمحيط الهندي، بالقرب من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع التقرير: تشير تقارير استخبارات موثوقة إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ هو المسؤول عن مهاجمة ميناء الفجيرة، الذي يعد معبرًا مائيًا حيويًا يربط بين مضيق هرمز والمحيط الهندي.

وأشار إلى أن دولة قطر وعددًا من مسؤولي الحكومة الإيرانية، كانوا على دراية بأنشطة الحرس الثوري الإيراني هذه وهدفها إرباك حركة الملاحة