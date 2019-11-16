شاهد.. ميسي يُغازل الرياض.. ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

حرص نجم الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي على توجيه رسالة إلى موسم الرياض، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر اللاعب فيديو له عبر “انستجرام”، وهو يعانق المستشار تركي آل الشيخ، معلقا: سعيد بالعودة إلى الرياض الأجواء الإيجابية منتشرة، وأتطلع إلى العودة مرة أخرى. شكرًا تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على هذه الأمسية العظيمة.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو بنتيجة 1-0 مساء يوم أمس الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.