تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن « واتس آب »

عادل الحربي(صدى):

نشر المركز الوطني الإرشادي للأمن السیبراني التابع للھیئة الوطنیة للأمن السیبراني، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تحذير بشأن تطبيق واتس آب.

وحذر المركز من ثغرة في تطبیق واتس آب، لافتًا إلى أن تلك الثغرة تمكن المھاجم عن بعد من استغلالها عن طريق إرسال ملف بصیغة MP4 للضحیة، ومن ثم زرع برامج تجسس، وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبیق.

ودعا المركز مستخدمي واتس آب إلى تحديث آخر نسخة متوفرة من المتاجر الرسمیة والتي أصدرت بشأنھا شركة فیس بوك توضیحًا.