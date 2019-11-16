إنقاذ 7 سيارات عالقة في الرمال بعدة مناطق

تركي السالم(صدى):

يواصل فريق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، عمليات الإنقاذ للسيارات العالقة في الرمال في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادراتها المختلفة.

وكشفت الجمعية عن عدة بلاغات وردت لها خلال الساعات القليلة الماضية وتم إنقاذهم جميعًا، منها إنقاذ 3 سيارات عالقة في المنطقة الوسطى، الأولى في رمال الثمامة والثانية في رمال المزاحمية والثالثة في مال روضة الخفس.

وفي المنطقة الشرقية، تم إخراج سيارة عالقة في رمال الهفوف بالإحساء، وأخرى عالقة في رمال إشبيليا الخبر، كما تم إخراج سيارة عالقة في رمال الجمجوم بمكة المكرمة، وسيارة أخرى في رمال الشقيق بجازان.