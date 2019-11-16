مدني المدينة المنورة يٌنظم مارثون توعوي جادة قباء

حسين العلي(صدى):

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة مساء هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤١/٣/١٩ ماراثون مشي توعوي في جادة قباء بمشاركة العديد من شرائح المجتمع وبالتعاون مع مركز مهارات للعمل التطوعي بالمدينة المنورة .

وقد شهدت الفعالية العديد من المهتمين بمجال السلامة والرياضيين والفرق التطوعية .

وقد كان في مقدمة الماراثون سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء / عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي وعدد من مدراء الإدارات في الدفاع المدني بالمنطقة .

وقد صرح سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء / عبدالرحمن الحربي بآن هذه الفعالية هي امتداد لفعاليات مبادرة ” ليش نجازف ” التوعوية ، والتي نسعى من خلالها إلى تجسيد ثقافة السلامة وزرعها في جميع شرائح المجتمع بمختلف الأعمار ، كذلك وجه سعادته الدعوة للجميع بحضور المعرض التوعوي الخاص بالمبادرة والذي سيتم اقامته في الايام المقبلة.

وختاما تمنى اللواء / الحربي السلامة للجميع.