ثقافة الشمالية تقيم ورشة إعلامية في «التحرير الصحفي»

سلطان الهوير(صدى):

نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ، ورشة عمل حول فن التحرير الصحفي. والذي قدمها الإعلامي “خلف بن جويبر،

وبتنسيق الإعلامي رشيد البرجس، مساء اليوم السبت،

وتأتي هذه الورشة ضمن النشاط الثقافي للجمعية ،

الجدير ذكره أن الورشة تحدثت عن فن التحرير الصحفي، وتضمنت عناصر الخبر ومكونات الخبر الصحفي، كما تحدثت عن صفات المحرر الصحفي ، وسط تفاعل ما يقارب الأربعون متدرب ومتدربة ،

وفي الختام قدم الأستاذ . خلف القاران مديرجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشماليه شهادات شكر لمقدم الدورة ومنسقها.

مؤكدا أن الجمعية مستمرة في تقديم كل ما يخدم الحراك الثقافي والإعلامي والاجتماعي بالمنطقة ، مشيرًا في الوقت ذاته على عزم الجمعية على إقامة دورات إعلامية وورش عمل يستفيد منها الإعلاميون والمهتمون في المجال الإعلامي كمااضاف الى وجود دورات تدريبيه مكثفه سيتم تنفيذها عن طريق معهد ثقف.