هطول أمطار غزيرة على الطائف.. وأمن الطرق يحذر

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيه لمستخدمي طريق مكة -الطائف (طريق الكر )، حيث حذرت من هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وقالت قوات أمن الطرق : نود التنبيه بإغلاق الطريق المتجه للطائف بسبب الأمطار الغزيرة ، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة ،مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.

ويذكر أن المركز الوطني للعمليات حذر من هطول أمطار على محافظة الطائف وطريق الساحل، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.