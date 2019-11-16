الاتحاد الفرنسي يصدم بنزيما.. هل سيمثل المنتخب؟

نواف السالم(صدى):

صدم نويل لو غريت؛ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما بشأن عودته لصفوف منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة موضحًا أنها أصبحت صعبة.

وقال لو غريت، خلال تصريحاته لإذاعة ”RMC Sport“ الفرنسية:مغامرة بنزيما مع فرنسا انتهت.

وأضاف: بنزيما لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقًا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع فرنسا انتهت.

يُذكر أن بنزيما، هداف الدوري الإسباني حاليًا برصيد 9 أهداف، لم ينضم لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، على خلفية الأزمة الشهيرة مع زميله في صفوف الديوك آنذاك فالبوينا، رغم تبرئة اللاعب ذي الأصول الجزائرية بعد ذلك.