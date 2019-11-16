أصالة تثير الجدل برسالة جديدة: « رحلتنا سريعة »

أميرة خالد(صدى):

عادت أصالة من جديد إلى رسائلها الغامضة لتثير الجدل بشأن استمرار أزمتها مع طارق العريان زوجها.

وقالت أصالة عبر «انستجرام»: رحلتنا سريعة وبسيطة، لها عناوين نحن منّ كتبها، وشرحها نرى نتائجها بأولادنا، أصحابنا والمجتمع الّذي نحيا فيه، علينا أنّ نُحسن التّصرّف كيّ يتعلّموا منّ أفعالنا لا أقوالنا، فإنّ تطابق ما نقول مع ما نفعل فلا خوف على منّ نرجو منّهم الخير”.

وأضافت: المتعة الحقيقيّة هي أنّ نرى نتاج أفعالنا بمنّ حولنا، نريد أن يُكملوا ما بدأناه، وإن زادوا عليه سيكون خيرًا وفخرًا لنا، وإنّ تكاسلوا لنّ يحيدوا على ما رسمناه لهم.

وتابعت: فاجعل أفعالك تشرح ما تقول، ولا تفعل ما تخجل أنّ تُجاهر به، ضميرنا الفطري الّذي نُحاول إيذاءه هو أصل إنسانيتنا، ودون ذلك لا أهميّة لوجودنا ولا لما نفعل، وليس مهمًّا ما نقول مهما جمّلنا الكلام.