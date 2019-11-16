بالصور.. الهلال يختتم تدريباته قبل المغادرة لليابان

ماجد محمد(صدى):

اختتم فريق الهلال، عصر اليوم السبت، تدريباته قبيل المغادرة إلى اليابان يوم غد الأحد؛ استعدادًا للقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام أوراوا الياباني.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية التي حضرها رئيس مجلس إدارة النادي الأٍستاذ فهد بن سعد بن نافل، على الجوانب الفنية والجمل التكتيكية، كما تشمن ماورة على جزء من الملعب.

وقرر «لوشيسكو» منح السباعي الدولي راحة إضافية لمدة يوم على أن يغادروا مع بعثة الفريق غدًا، إذ تتأهب للمغادرة للعاصمة اليابانية طوكيو ظهر غد.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بأوراوا الياباني، يوم الأحد ما بعد المقبل، ضمن لقاء إياب النهائي، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لصالح الهلال.