بالفيديو.. العثور على مقبرة جماعية تضم أطفالا ومرتزقة جنوب طرابلس

طربلس(صدى):

اكتشف الجيش الليبي مقبرة جماعية، اليوم السبت، في منطقة العزيزية 45 كم جنوب العاصمة طرابلس تضم أطفالًا ومرتزقة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها، أن المقبرة تضم عدد من الجثث التابعة لقوات الوفاق من بينهم مرتزقة وليبيون لم تتعدَ أعمارهم الـ18 عامًا.

وأوضح أن المقبرة تضم أكثر من 18 جثة من المرتزقة التشادية، وتم العثور عليها في الساعدية الشرقية، معتقدًا وجود مقابر مماثلة في المنطقة.

وأوضحت أنها ستنشر مشاهد مصورة توضح جثث الأطفال التي تم العثور عليها، لافتة إلى أنهم كانوا يقاتلون في صفوف قوات الوفاق وأبلغوا أهاليهم بأنهم وقعوا تحت الأسر.