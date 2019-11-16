الحماد: الفرج والدوسري يستحقان الترشح للأفضل في آسيا

طلال الغامدي(صدى):

عبر سعود الحماد لاعب فريق الهلال السابق، في تصريحات إعلامية ، عن استغرابه من عدم أخيتار ثنائي الزعيم سالم الدوسري وسلمان الفرج للترشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019.

وقال الحماد ، لا نستغرب من تصرفات الاتحاد الآسيوي تجاه الأندية السعودية، فقد تكرر ذلك كثيرا، فمن الظلم تجاهلهم ترشيح أفضل اللاعبين السعوديين وبالأخص من الهلال الذي يلعب بنهائي البطولة الآسيوية .

وأضاف: “المنطقي اختيار أحد لاعبي الهلال المساهمين في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، وبالأخص سلمان الفرج أو سالم الدوسري لأنهما يستحقان .

وتابع ، ما حدث مع سالم الدوسري لن يؤثر عليه في إياب نهائي البطولة الآسيوية، فهو لاعب خبرة ويعرف جيدًا ما يحدث من الاتحاد الآسيوي، واللاعبون السعوديون عامة والهلاليون خاصة لا يبحثون عن لقب شخصي بل الأهم لديهم تحقيق إنجاز جماعي جديد للوطن .

وأضاف ، سأكون مع فريق الهلال في سايتاما بإياب النهائي الآسيوي، حيث وجهت لي الدعوة مع بعض زملائي قدامى اللاعبين من إدارة الهلال للحضور، والطموح موجود من القيادة والشعب لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد اللقب .