صيانات سهلة يمكنك القيام بها في سيارتك

وكالات(صدى):

قدم مختصون في مجال السيارات ، أسهل إصلاحات يمكنك القيام بها لسياراتك دون الحاجة لزيارة الورش الفنية ومراكز الصيانة.

– تغيير شمعات الاحتراق “البوجيهات”، تعد من أبسط قطع الغيار التي يمكن تنظيفها او تغييرها داخل السيارة ، ولكنها تحتاج لبعض الطرق البسيطة.

-تغيير “فلتر الهواء” او تنظيفة لا يحتاج لأي معدلات و أجهزة، نظرا لموقعة الواضح بمحرك السيارة، ما يمثل سهولة كبيرة في فكه.

-تغيير زيت المحرك، لا يحتاج إلا لـ أدوات فك بسيطة ووعاء لجمع الزيت القديم، الذي سيخرج من الطبة السفلية للمحرك.

وهناك مجموعة من القطع والمناطق التالفة بالسيارة التي يسهل إصلاحها، ولكن لا ينصح بتجربتها بنفسك، نظرا لما تمثلة من خطورة علي السيارة ومكوناتها، منها : تغيير السيور التالفة ، وتسريبات الزيت أو الماء من المنطقة السفلية للسيارة.