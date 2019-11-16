إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين

الرياض(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم إغلاق الطريق مؤقتًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، قائلًا : نود أخذ الحيطة والحذر.

في حين توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان وأجزاء من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة).