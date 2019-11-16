سيدة ترفع دعوى خُلع على زوجها لضبطه في الفراش مع زميلته

القاهرة(صدى):

كشفت سيدة ثلاثينية تدعى “سما” تفاصيل دعوى قضائية أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في القاهرة، وتمسكت باستكمال الإجراءات القانونية.

بدأت الزوجة تفاصيل الواقعة بأنها تزوجت منذ 7 سنوات في حياة زوجية مستقرة، وأنجبت ابنتها “نورا” بعد عامين من زواجهما، حتى اكتشفت خيانته لها عندما مرضت ابنتهما.

وقالت الزوجة إن زوجها ترك ابنتها في غرفة العمليات وعاد لمنزله ليخونها مع زميلته في العمل، وعندما احتاجت ملابس لابنتها لم تجد زوجها بجانبها، لترسل أخيها للمنزل لإحضار الملابس ليجد زوجها مع صديقته في فراشها.

وأضافت أن أخيها تعرض للضرب من قبل زوجها حتى تدخل الجيران للفض بينهما، لكنه أحضر الملابس وذهب للمستشفى ولم يخبرها بالأمر حتى تخرج ابنتها من المستشفى.

وأشارت إلى أنها علمت بالأمر من الجيران عندما عادت إلى منزلها، وأكد البواب على حديث الجيران مشيرًا إلى أن زوجها كان يصطحب أكثر من سيدة أثناء غيابها.

وأكملت أنه عندما واجهته بتلك الحقيقة قال لها: “أنا راجل ومسئول عن تصرفاتي ومن حقي أتجوز 4 انتي مش هتحاسبيني، ودي صحبتي وهتيجي وقت ما أنا عايز ولو مش عاجبك سيبي البيت”.

وأوضحت أنها طلبت الطلاق من زوجها لكنه رفض ومنعها من العودة إلى شقتها بعدما تركتها، لتتجه إلى محكمة الأسرة للحصول على حقوقها بالقانون.