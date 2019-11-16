صحف رومانية ترشح مدرب الهلال لقيادة المنتخب

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت صٌحف رومانية ، في تقرير إعلامي ، أن هناك 5 مدربين يجب وضعهم في الاعتبار عند اختيار مدرب جديد لخلافة مدرب منتخب الروماني الحالي، كوزمين كونترا ، والذي خسر فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وهم ( دان بيتريسكو، جورج هاجي، ميريل رادوي، كوزمين أولاريو، ومدرب الهلال الحالي رازفان لوسيشكو ) .

وقالت الصحف ، أن رئيس الاتحاد الروماني الحالي رفانزفان بورليانو عليه اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد المدرب كوزمين كونترا، واختيار اسم جديد لتولي المهمة، وأبرزت الصحف مميزات وعيوب كل مدرب من لائحة الـ5 مدربين المُقترحة.

وتحدثت عن مدرب الهلال رازفان لوسيشكو بقولها: “يبلغ من العمر 50 عاما. في السنوات الأخيرة نجح في تصويب مسيرته المهنية حيث تألق في اليونان وحصل على بطولتي الدوري والكأس مع باوك ، الصيف الماضي تعاقد معه النادي الأكثر أهمية في الشرق الأوسط وهو الهلال، وهناك تمكن لوسيشكو من قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا وهو على بعد خطوة واحدة من تحقيق الكأس بعد الفوز 1-0 في مباراة الذهاب على أوراوا”.

وأضافت: “ستكون هناك بعض الأصوات الرافضة للتعاقد مع لوسيشكو ليكون مدرب المنتخب الروماني. مع الأخذ في الاعتبار أنه قد وقع للتو عقدًا، وهو الأكبر في حياته المهنية، ويبدو أنه سعيد للغاية بالعمل الذي يقوم به مع الهلال”.