الربيعة : حالة التوأمين الليبيين مستقرة وأكثر من 60 مختصاً يتابعون حالتهما

علي القحطاني(صدى):

أكد رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في حواره لقناة العربية ، على استقرار حالة التوأمين الليبيين (أحمد ومحمد) اللذين خضعا لعملية الفصل الأسبوع الماضي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وقال الربيعة ، إن التوأمين في وضع مستقر، وهما الآن في وحدة العناية المركزة تحت الرقابة الشديدة، ويقوم فريق مختص من أطباء العناية المركزة المختصين في الأطفال بالإشراف عليهما على مدار الساعة، وحسب آخر فحص لهما، فإن المؤشرات الحيوية كلها مستقرة.

وتوقع الربيعة أن يمكث الطفلين في العناية نحو أسبوعين بعدها يتم إخراجهما إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل.

وأضاف أن الفريق الطبي المشارك في متابعة حالة التوأمين مكون من أكثر من 60 شخصاً، ويضم متخصصين في جراحة الأطفال والتخدير والعناية المركزة ومكافحة الأوبئة وجراحة العظام والتجميل والمسالك البولية، لافتاً إلى أن الفريق الطبي الذي شارك في عملية الفصل مكوّن من 35 مختصا.