بعد نجاح «انساي».. محمد رمضان يستعد لدويتو جديد مع حسين الجسمي

القاهرة(صدى):

بدأ الفنان المصري محمد رمضان، في تركيز اهتماماته خلال الفترة المقبلة على الغناء بدلًا من السينما، خاصة بعدما تواصل مع النجم الإماراتي حسين الجسمي لغناء دويتو جديد بينهما.

وكان «رمضان» قد حقق نجاحًا كبيرًا في الدويتو الأول له مع المغربي سعد لمجرد بأغنيتهما «انساي»، وتخطى بها حاجز الـ 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ولم يعلن الفنان المصري عن أي تفاصيل لأغنيته مع «الجسمي» حتى ينتهي الاتفاق ويتم توقيع العقود رسميًا، وكشف أحد المقربين من محمد رمضان أن الدويتو سيتم تصويرة بطريقة الفيديو كليب في إحدى الدول الأوروبية، وذلك عند إتمام الاتفاق.

ويعقد رمضان في الوقت الحالي العديد من جلسات العمل مع الملحنين لإصدار أول ألبوم غنائي له المقرر طرحه العام المقبل، فضلاً عن استعداده لمسلسله الجديد «البرنس» الذي سيظهر به في شهر رمضان المقبل.