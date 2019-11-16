الفلك والفضاء الرقمي بـ«سايتك»: يتناول مستقبل الفضاء السعودي

بدر الحارثي(صدى):

يرعى مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، لقاء “الفلك والفضاء الرقمي” والذي ينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك”، التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذي ينطلق يوم غدا (الاثنين) ويستمر لمدة يومين، بهدف ترسيخ حب العلوم ونشر الثقافة الفلكية في المجتمع ومستقبل الفضاء بالمملكة، بمشاركة الهيئة السعودية للفضاء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومتحف برج الساعة، والوكالة العربية لأخبار الفلك والفضاء.

ووفقا لمدير عام مركز “سايتك” د. حسن الأحمدي، فإن اللقاء هذا العام سيتناول أوراق عمل وحلقات نقاش ومشاهدات فلكية، وتتضمن أجندة لقاء “الفلك والفضاء الرقمي” اليوم الأول ورقة عمل بعنوان “رصد الكواكب خارج المجموعة الشمسية” للدكتور علي الشكري، دكتوراه في الفيزياء الفلكية والمشرف على مرصد سايتك الفلكي، ثم ورقة عمل بعنوان “مستقبل الفضاء في السعودية” للدكتور هيثم التويجري، مستشار العلاقات الدولية بالهيئة السعودية للفضاء، وتتناول ورقة عمل بعنوان “قصة بناء أكبر ساعة في العالم … بداية من الكون والمجرات وانتهاء بإنشاء ساعة مكة المكرمة”، للدكتور ياسين المليكي، المشرف على مركز خادم الحرمين الشريفين للأهلة وعلوم الفلك، يليها ورقة عمل لملهم هندي، الباحث الفلكي وعضو سديم الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء بعنوان “كم يوم في اليوم؟”، ثم ورقة عمل عن “ظاهرة كسوف 26 ديسمبر” للمهندس عبدالله العياضي، عضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وفي يوم الثلاثاء يبدأ بورقة عمل عن “الفلك ورؤية 2030” للدكتور زكي المصطفى، أستاذ علم الفلك المشارك بالمركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ثم “الانطلاق نحو الفضاء” رؤية لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة يستعرضها إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك و الأرصاد الجوية، يليها ورقة عمل بعنوان “انتقال المركبة الفضائية بين الأرض و القمر” للدكتور محمد غازي أستاذ مساعد في قسم هندسة الفضاء و الطيران بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، ثم ورقة عمل تحت عنوان “مرتكزات نجاح البرامج والأنشطة المجتمعية لعلوم الفضاء والفلك في المملكة” يقدمها عبدالرزاق البلوشي، المشرف العام للوكالة العربية لأخبار الفلك، ثم ورقة بعنوان”الصور الفلكية بين الحقيقة و الخيال” لتركي العمري، مصور فلكي من مرصد العمري الفلكي، يليها ورقة عمل بعنوان “تطور علم الفلك في الحضارة الإسلامية” يلقيها سلطان البوعلي الباحث في تاريخ العلوم و الحضارة الإسلامية، وتختتم الفعاليات بنقاش فلكي، وتبدأ الفعاليات من الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً.