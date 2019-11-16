بالصور .. الفغم يتوج الفائزين ببطولة الطائرات اللاسلكية في بنبان

ريم عبدالعزيز(صدى):

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد “تحكم” سعود الفغم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية في بنبان التي نظمها الاتحاد يوم أمس في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.

وجاء في المركز الأول في لفئة الصغار في “بطولة Fly Rc” الكابتن/ مهند الجخيدب وحل ثانياً أحمد الزهراني وفي المركز الثالث فايز كعكي وفي فئة الكبار في “بطولة Fly Rc” حل أولاً أيمن الحميضي وثانياً حمد الرفدان وفي المركز الثالث فاضل كعكي.

وبهذه المناسبة، نوه سعود الفغم رئيس الاتحاد باهتمام ودور سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ورعايته للاتحاد مشيرا إلى أن سموه ظل يزودهم في الاتحاد بتوجيهاته وإرشاداته السديدة .

وعن الدورات التي ينظمها الاتحاد أوضح الفغم أن الاتحاد لديه دورات موجهة للجنسين من الشباب ومتواصلة على طول العام، إضافة لدورات للشباب تحت سنة 18 وفوق سنة 18سنة. فضلا دورات متخصصة موجهة للعنصر النسائي.

وأكد الفغم أن الأنشطة التي ينظمها الاتحاد تهدف إلى خلق جيل جديد يتعامل مع رياضة التحكم عن بُعد، مشيدا بالمستوى الذي أظهره المتنافسون في كافة الفئات، كما نوه بالإقبال الكبير، من قبل الفئات المستهدفة.

وقال سعود الفغم في ختام تصريحه إن الاتحاد انتهج هذه المرة في المنافسة دورات للتنافس بين الشباب فيما بينهم وذلك من أجل صقل مواهبهم وزيادة الثقة في أنفسهم، مشيدا بالحماس والإقبال الكبير من كوادر وأبناء المملكة في مجال رياضة التحكم من بُعد.

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