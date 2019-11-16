تركيا تثبت فشلها .. السيارات المفخخة تستهدف المدنيين شمال سوريا

دمشق(صدى):

لقى 14 شخصًا مصرعهم اليوم السبت، في تفجير سيارة مفخخة بمدينة الباب شمال سوريا، وتبين أن جميع القتلى مدنيين.

وتسيطر تركيا على تلك المنطقة، مما يؤكد فشلهم في فرض الأمن بها، خاصة بعدما اجتاحت المنطقة بحجة محاولة فرض الأمن بها وهو ما فشلت به.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل التفجير، مؤكدًا أن السيارة انفجرت عند نقطة تجمع سيارات الأجرى وحافلات النقل العام بالمدينة.

وأضاف المرصد أنه تم قتل شخصًا استهدف سيارة بعبوة ناسفة في بلدة الراعي بريف حلب، وتبين أنه يعمل كمترجم للقاعدة التركية في البلدة.