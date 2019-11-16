أسعار تذاكر حفل الشاب خالد تشعل الجدل بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

فتحت أسعار تذاكر حفل الشاب خالد المنوي إقامتها في المغرب النار عليه متهمين المنظمين بأنهم قاموا بتحديد أسعارٍ باهظة لحضور سهرة ” ملك الراي ” .

واعتبر الجمهور هذه الأسعار لن تكون في متناول كافة عشاق الشاب خالد ؛ إذ حددت إدارة الحفل، الذي سيقام في منتجع مزاغان المغربي نهاية الشهر الحالي، بـ 155 دولارًا أمريكيًا للدرجة الأولى، و100 دولار أمريكي للدرجة الثانية.

وقالت تقارير إعلامية أن الشاب خالد سيتقاضى لقاء هذا الحفل الذي سيحيه يوم الـ 30 من نوفمبر الحالي مبلغ 800 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل 83 ألف دولارٍ أمريكي، وسيكون الحفل لمدة ساعتين متواصلتين يقدم خلالها أشهر أغانيه.