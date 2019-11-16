نائب رئيس نيجيريا يشيد بملتقى الحج والعمرة ويعد بالدعم

حسين العلي(صدى):

أشاد نائب رئيس نيجيريا السيد YEMI Osinbajo بفكرة إقامة ملتقى الحج والعمرة الأول بنيجيريا بمشاركة وزارة الحج والعمرة السعودية ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية وبعثة الحج النيجيرية، وعدد من شركات الحج والعمرة والسياحة من السعودية حيث سيقام الملتقى خلال يومي 17 – 2019/12/18

ووعد نائب رئيس نيجيريا بدعم الملتقى وفكرته والاهتمام بمخرجاته لتطوير خدمات الحج والعمرة التي تقدم للحجاج النيجيريين، جاء ذلك ضمن فعاليات معرض القمة الوطنية للاستثمار والذي أقيم في العاصمة النيجيرية أبوجا حيث كان للجنة المنظمة لملتقى الحج والعمرة الأول بنيجيريا رُكن شارك خلاله للترويج عن أهمية الملتقى ومحاوره التي تدعم الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة، ويشجع الملتقى الاستثمارات المتبادلة بين نيجيريا والسعودية من خلال تواجد ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية وهيئات الاستثمار والشركات السعودية.