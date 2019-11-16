«المنافسة» تقر غرامات مالية حتى مليوني ريال على المخالفين

عادل الحربي(صدى):

فرضت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، وذلك على المنشآت التي تقدم تبرعات أو هبات مالية للهيئة العامة للمنافسة أو أحد أعضائها أثناء تأدية عملهم.

ونشرت الجريدة الرسمية نص المادة رقم 51 الذي جاء كالتالي: «تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية، للقيام من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال».

وحذرت الهيئة من منع أو إعاقة مأمور الضبط أثناء تأدية عمله، أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات خاطئة لإخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.

كما نصت اللائحة على أنه من حق المجلس قبول المصالحة أو التسوية، سواء قبل صدور قرار التقصي أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد قرار تحريك الدعوى الجزائية.