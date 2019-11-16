روبي تكشف سبب تراجعها عن المشاركة في موسم الرياض

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية روبي عن حقيقة انسحابها من مسرحية “علاء الدين” بالسعودية والذي ستعرض ضمن فعاليات “موسم الرياض”، موضحة أنها لم تتفق من الأساس على العرض.

وأعربت روبي عن استيائها من الشائعات التي تم تداولها، مشددة على أنه لا يوجد خلافات وقعت بينهما ولكن ما حدث هو أن مواعيد العرض لم تتوافق مع مواعيدها الخاصة كونها مرتبطة بابنتها “طيبة” وتربيتها وتعليمها.

وأشارت إلى أن الجلسة التي تمت بينها وبين المنتج مجدي الهواري لم تحسم الاتفاق بشكل رسمي لكي تنسحب موضحًة أنه بالطبع يوجد أسباب أخرى لا تود الإفصاح عنها إلا أنها بالنهاية وصلت إلى أن المواعيد غير منسبة فباتالي لم تتفق لكي تنسحب.