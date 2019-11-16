سقوط قتلى في تظاهرات إيران بالرصاص الحي

نايف السالم(صدى):

شهدت تظاهرات إيران سقوط 3 قتلى، اليوم السبت، وذلك أثناء فض قوات الأمن احتجاجات شعبية انطلقت اعتراضًا على زيادة أسعار البنزين، والتي انطلقت أمس.

وذكرت قناة د“ التابعة للمعارضة الإيرانية: متظاهرًا في مدينة زينبية التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران لقي مصرعه برصاص قوات الأمن الحي

وذكر شاهد عيان، السبت، أن متظاهرًا من أهالي مدينة ”بهبهان“ التابعة لمحافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران لقي مصرعه.

واعترفت السلطات المحلية في مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب إيران بمقتل متظاهر الليلة الماضية خلال مشاركته باحتجاجات شعبية.