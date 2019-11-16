بالفيديو.. أستاذ فقه يكشف حكم الاكتتاب في أرامكو

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، معنى الاكتتاب في شركة أرامكو المقرر بدايته غدًا الأحد.

وقال «السلمي» في برنامج «الجواب الكافي» بقناة المجد، إن الاكتتاب نفع للمواطن، ويهدف لإعطاء الأفراد التسهيلات المطلوبة بالإضافة لتسهيل عملية تمويل الأفراد من جانب البنوك.

وأضاف أن شركة أرامكو تعتبر من أعرق الشركات على المستوى المحلي والعالمي وتتميز بقيمة سوقية كبيرة بين الشركات المختلفة، والاكتتاب بها يعد شيئًا كبيرًا للأفراد.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى شركة أرامكو على أنها جزء من بيت مال المسلمين، نظرًا لأن الدولة تمتلك بها شيئًا كبيرًا، ولا يجب النظر لها مثل باقي الشركات المساهمة لأنها تحت إدارة الدولة.

وأكد «بن ناصر» على جواز الاكتتاب في شركة أرامكو، نظرًا لاستثمار المواطن ماله في مثل هذه الأمور وهو حق مكتسب للجميع، فضلًا عن أن الغرض الأساسي من الاكتتاب هو نفع المواطن.