أُحد يعترض على تاريخ تأسيس النادي

ماجد ماجد(صدى):

أعترض حمود العوفي، رئيس نادي أحد، على تاريخ تأسيس النادي، الذي أوردته الهيئة العامة للرياضة أخيرًا على موقعها الإلكتروني ، مؤكداً في تصريحات إعلامية أعتزامه تقديم الإدارة أعتراضاً رسمياً للهيئة .

وطالب العوفي ، رياضيين قدامى تزويده بشهادات ووثائق، لإرفاقها مع الاعتراض عند رفعه إلى الهيئة.

وكانت حددت الهيئة عام 1385هـ “الموافق 1965م” تاريخًا لتأسيس أحد، فيما قال العوفي أن التاريخ الصحيح، المعتمد داخل النادي، هو 1936م “الموافق 1354هـ”، مبينًا “لم نتلق خطابًا يحدد منهجية اعتماد التواريخ أو اللجنة المسؤولة عنها”.

ودعم أحمد أمين مرشد، المؤرخ الرياضي، رواية النادي، قائلًا في تصريحات إعلامية : أحد تأسس في خمسينيات القرن الهجري الماضي، وحمل أسماء التعاون والاتحاد المدني والفتح، قبل أن يستقر على اسمه الحالي عام 1370 هـ “الموافق 1950م” باقتراح من الأمير عبد الله الفيصل، أول رئيس للرئاسة العامة لرعاية الشباب.

ويرتب الموقع الأندية حسب تواريخ التأسيس، مانحًا الأقدمية إلى الاتحاد “1347هـ الموافق 1928م”، والمرتبة 30 إلى أحد، الذي عدّه العوفي ثالث أقدم الأندية المملكة.