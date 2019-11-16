النطق بالحكم في قضية فساد البشير في ديسمبر

الخرطوم(صدى):

أعلنت محكمة سودانية بالخرطوم عن تحديد موعد النطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت إنه سيتم النطق بالحكم في 14 ديسمبر المقبل، فقال القاضي الصادق عبدالرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق السبت: تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدًا لجلسة النطق بالحكم.

وستقدم مرافعات طرفي الاتهام والدفاع إلى المحكمة كتابةً، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.

وتجري محاكمة البشير بتهمة الفساد المالي، في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان ”قوى الحرّية والتغيير“، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي.