السر وراء استبعاد ثنائي ليفربول من مباراة إنجلترا وكوسوفو

طلال الغامدي(صدى):

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، إن لاعب الوسط جوردان هندرسون، والمدافع جو غوميز، خرجا من التشكيلة التي ستواجه كوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020، غداً الأحد، بسبب المرض والإصابة.

وتعافي هندرسون من عدوى فيروسية تعرض لها، بعد الفوز الساحق 7-0 على الجبل الأسود في ويمبلي، ليحجز فريق المدرب غاريث ساوثغيت بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى.

وواجه غوميز، صيحات استهجان من بعض الجماهير بعد نزوله بديلاً، بسبب اشتباك مع زميله رحيم سترلينغ، فيغيب عن الرحلة إلى كوسوفو بعد تعرضه لإصابة في الركبة.