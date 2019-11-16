لاعب الزمالك المصري يحصل على حرية القرار للإنضمام إلى الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن مسؤولي نادي الزمالك المصري تركوا الباب مفتوحًا أمام رحيل المدافع محمود علاء لتمثيل الأهلي بداية من فترة الانتقالات الشتوية؛ حيث إن مفاوض مكلف من إدارة النادي قد استفسر من الزمالك حول إمكانية الحصول على خدمات علاء.

وجاء رد أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بالزمالك، بالتأكيد على أن علاء لاعب مميز كما هو الحال بالنسبة لكافة لاعبي القلعة البيضاء وحصول أي منهم على عروض خارجية أمر طبيعي وسيتم مناقشة ذلك عندما يكون هناك مفاوضات رسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن علاء في مهمة دولية مع منتخب بلاده إذ شارك ضد كينيا في انطلاقة تصفيات كأس أمم أفريقيا وتنتظره مواجهة أخرى امام جزر القمر بعد غدًا الاثنين.