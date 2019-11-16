النصر يمنح حمد الله إجازة إضافية بسبب وعكة صحية

ماجد محمد(صدى):

حصل المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر ، على إجازة إضافية لمدة يوم واحد، بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، على أن يعود غداً، للانخراط في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وقالت مصادر إعلامية ، أن حمد الله توجه في الساعات القليلة الماضية من الولايات المتحدة إلى المغرب بعد تعرض والدته لوعكة صحية، عقب إجازته التي كانت برفقة عائلته في أمريكا منذ السبت الماضي.

وعاود الفريق الأول تدريباته أمس، باجتماع استباقي قاده صفوان السويكت رئيس النادي، وفيتوريا مع اللاعبين أكدا من خلاله أهمية المرحلة المقبلة.