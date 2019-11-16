المسند يتوقع دخول كتلة هوائية باردة تدخل وتتدرج حتى تسيطر على المملكة
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد بعض مناطق المملكة غداً الأحد ، حالة هبوط بدرجة الحرارة وبشكل محسوس .
وقال المسند ، عبر حسابه الشخصي بتويتر ، إن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الأربعاء والخميس، بسبب دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدرج حتى تسيطر على معظم أجواء المملكة نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.
وأكد المسند ، أنه من المتوقع أن تؤثر حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، على المناطق الشمالية: الحدود الشمالية الجوف ،تبوك ، حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كل من #القصيم وشمالي الرياض والشرقية وتشمل المدينة ، مكة ، الباحة ، وعسير.
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