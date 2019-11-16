المسند يتوقع دخول كتلة هوائية باردة تدخل وتتدرج حتى تسيطر على المملكة

علي القحطاني(صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد بعض مناطق المملكة غداً الأحد ، حالة هبوط بدرجة الحرارة وبشكل محسوس .

وقال المسند ، عبر حسابه الشخصي بتويتر ، إن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الأربعاء والخميس، بسبب دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدرج حتى تسيطر على معظم أجواء المملكة نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.

وأكد المسند ، أنه من المتوقع أن تؤثر حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، على المناطق الشمالية: الحدود الشمالية الجوف ،تبوك ، حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كل من #القصيم وشمالي الرياض والشرقية وتشمل المدينة ، مكة ، الباحة ، وعسير.