المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمراكز تنمية منطقة الرياض يناقش خطط عمله

بدر الحارثي(صدى):

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلا بإدارة تنمية المجتمع لقاءً لأعضاء المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة مع مديري مراكز التنمية الاجتماعية في المدن والمحافظات التابعة والتي تتولى الإشراف على أعمال الجمعيات الأهلية، وقد اشتمل اللقاء على عرضٍ عن مراكز التنمية ومهامها وعرضا آخر عن المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية وخطة عمله والمبادرات .

التي يسعى لتنفيذها بالتعاون مع مراكز التنمية المتمثلة في التنسيق بين الجمعيات بما يحقق التعاون والتكامل بينها وتنفيذ برامج ومشاريع لبناء قدرات العمل الأهلي وتقديم العمل والمساندة والمشورة للجمعيات الأهلية ونشر ثقافة العمل الأهلي والتوعوي بأهمية الجمعيات الأهلية وأنشطتها وعقد الندوات والمؤتمرات في هذا الشأن.

وانطلاقا من الحرص على تفعيل دور المجلس بالتعاون والتكامل مع مراكز التنمية الاجتماعية تم الاتفاق على قيام ممثلين للمجلس بزيارة مراكز التنمية لتدارس واقع الجمعيات القائمة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض بعضها لتكون فعالة وتحديد الاحتياجات من الجمعيات دون تكرار أو ازدواجية ورسم خطة العمل في المرحلة القادمة بين المجلس والمراكز.

الجدير بالذكر أن المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض واحد من 13 مجلسا فرعيا بالمملكة تفرعت من مجلس الجمعيات الأهلية الذي اقرت اللائحة المنظمة لأعماله بتاريخ 3/11/1439 ويتكون مجلس إدارة المجلس الفرعي للجمعيات

الأهلية بمنطقة الرياض من 7 أعضاء وتم تكوين المجلس بنظام الانتخابات من الجمعية

العمومية للمجلس فيما يبلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 9 مراكز في كل من : الرياض والدرعية والدلم والأفلاج وشقراء وروضة سدير والقويعية وعفيف ووادي الدواسر.