«صحة الرياض» تنفذ ورشة عمل مشاريع الاشعة في مستشفى الولادة والاطفال في الخرج
افتتح مدير ادارة الاشعة والخدمات التطبيقية عبد الحكيم الغدير الخميس ورشة عمل بمشاريع الأشعة في مستشفى الولادة والاطفال بالخرج .
واستعرضت الورشة ( الحالات الحرجة – رضا المرضى – السلامة في اقسام الرنين المفناطيسي ) .
وتأتي الورشة كأحد مشاريع اداره الاشعة والخدمات التطبيقيه في مستشفى الولادة والاطفال بالخرج ، والتي تستهدف رؤساء اقسام الاشعة ، ومسئولي الجودة في اقسام الاشعة بمستشفيات صحة الرياض .
وقدمت الورشة عرضا عن مشروع الحالات الحرجة في اقسام الاشعة ، ومشروع قياس رضا المرضى ، ومشروع السلامه في اقسام التصوير بالرنين المغناطيسي ، وكيفية تطبيق معايير الجودة في هذه المشاريع.
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