منافسة شرسة بين الريال وبايرن ميونيخ على «أودوي»

طلال الغامدي(صدى):

انضم نادي ريال مدريد إلى بايرن ميونخ الألماني في سعيه للتعاقد مع الشاب كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ويعتزم بايرن ميونخ التعاقد مع أودوي، البالغ من العمر 19 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوي والصيفي الماضي، لكن تشيلسي وقف بثبات أمام محاولات النادي البافاري.

وتعاقد أودوي مع تشيلسي يبقيه في ستامفورد بريدج حتى العام 2024، ولكن ريال مدريد يتطلع للظفر بخدمات اللاعب العام المقبل.

وعبر المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن إعجابه بأودوي، حيث يرغب في نقله إلى سانتياغو برنابيو.

ويرغب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بمراقبة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي قبل التقدم بعرض لضمه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.