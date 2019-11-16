شاب يقتل طالب بطلق ناري ابتهاجا بجهاز عرسه

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على قتل طالب يبلغ من العمر 17 عاماً ، برصاصة خاطئة خلال احتفاله بجهاز عرسه أمام منزله بمحافظة الفيوم المصرية .

وتعود الواقعة عندما تلقت الشرطة المصرية في الفيوم بلاغاً بوصول طالب مصاباً بطلق ناري أودى بوفاته لمستشفى الفيوم .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث ، وبسؤال والد المجني عليه ، قال ، إنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل وقيام أحد الأشخاص “محدد” بإطلاق أعيرة نارية إبتهاجاً بجهاز عرسه أصابت إحداها نجله مما أدى لوفاته .

وتم ضبط المتهم والعثور على السلاح المستخدم ، وجاري تقديمه للمحاكمة .