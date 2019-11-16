حالة مطرية جديدة تضرب عدة مناطق بالمملكة.. و«الحصيني» يحدد موعدها

علي القحطاني(صدى):

أشار الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إلي حالة ماطرة تبدأ غدا الأحد ضمن “غيث”.

ولفت الحصيني إلى أن تأثيرها الأميز سيكون في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وقال “الحصيني” عبر حسابه في “تويتر”، اليوم: “لمَن يهمه الأمر، متوقع حالة ممطرة من غد الأحد على أجزاءٍ واسعة على المملكة والخليج تأثيرها الأميز في مكة المكرّمة والرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض”.

وتوقع الحصيني:” أجواء شتوية ماطرة ضبابية مع فرصة سيول وتقارب في الحرارة بين الصغرى والكبرى، متوقع استمرار الأمطار من (٢٤) إلى (٤٨) ساعة”.