حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مستفيد يحصل على دعم 300 ريال لـ6 أفراد 

حمود العنزي(صدى):

استجاب برنامج حساب المواطن لشكوى مستفيد عدد أفراد عائلته 6 أشخاص ويحصلون على دعم 300 ريال فقط.

وأوضح المستفيد في شكواه: “العائلة كلها ٦ أشخاص يحصلون على ٣٠٠ ريال هل هذا المبلغ يواجه الزيادة في الأسعار لأسرة كبيرة؟ وكيف أصبح إجمالي الدفعات للمواطنين 58 ملياراً؟”.

وكتب برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر حساب “خدمة العملاء”، قائلا: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا، نسعد بخدمتك”.