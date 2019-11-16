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«سيلفا» عن ليونيل ميسي: يحصل على الحماية من الحكام

«سيلفا» عن ليونيل ميسي: يحصل على الحماية من الحكام
نواف السالم(صدى):

اتهم تياجو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ أنه يفرض سيطرته على الحكام؛ بعد نهاية السوبر كلاسيكو في الرياض.

وعن ذلك، قال ” سيلفا ” عن ليونيل ميسي: ” يستفيد من شعبيته الكبيرة، ويحصل على الحماية من الحكام.. هذا ليس عذرًا أو تبريرًا للخسارة ” .

كما اتهم ” ميسي ” بأنه يفرض هيبته وسيطرته على الحكام، قائلآ: ” نتحدث مع بعض اللاعبين في إسبانيا وأخبرونا بذلك أيضًا، ليونيل يسعى دائمًا للسيطرة على المباريات بهذه الطريقة وهذا لا يصح ” .

وأضاف: ” نحن رهينة لهذا الوضع، يجب أن يضع الحكام نجومية ميسي خارج الملعب، الجميع داخل المستطيل الأخضر سواسية ” .

وكان قد تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه ” ميسي ” وهو يطلب من تيتي مدرب البرازيل أن يصمت؛ بعد احتجاج الأخير على حكم اللقاء بشأن عدم منح النجم الأرجنتيني بطاقة صفراء لتدخله على ويليان.

يُذكر أن ” ميسي ” سجل هدف الفوز الوحيد في المباراة؛ بعدما أعاد كرة للمرمى بعد ركلة جزاء صدها الحارس أليسون باكير في الدقيقة 14.


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